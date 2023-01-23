МИД России решительно осуждает сожжение Корана экстремистами в Стокгольме. Об этом сообщается в понедельник вечером на сайте ведомства. Данный инцидент российские дипломаты назвали очередным провокационным актом исламофобии, а также «безобразной и провокационной атакой радикалов на ислам».

«Мы стали свидетелями того, как политическая распущенность и вседозволенность, прикрытая благовидными словами о «свободе слова и самовыражения», выливается в разжигание межрелигиозной розни, оскорбление чувств верующих. Осуждаем и отвергаем подобные преступные действия», — сказано в сообщении МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что это уже не первое выступление радикалов против ислама в «толерантной Европе», напомнив об имевших место актах вандализма в отношении святых для верующих образов и книг. МИД России расценивает подобные инциденты как маркеры истинного отношения Запада «к тем, кто не входит, по их мнению, в касту равных им самим».