Главное управление Генштаба ВС России связано с кампанией по отправке по почте посылок с бомбами в Испании, осенью и в начале зимы такие посылки получили премьер-министр Испании Педро Санчес, Минобороны, авиабаза Торрехон-де-Ардос под Мадридом, украинский посол, компания, поставляющая оружие Украине, а также посольство США в Мадриде. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на официальных лиц в США и Европе и данные следствия Испании.

Официальные лица в США заявили, что операция может являться «сигналом» России о том, что страна может совершать новые теракты в Европе, если европейские страны продолжат поддерживать Украину в войне. По данным испанских следователей, российская разведка могла поручить сообщникам ультраправого Русского имперского движения провести кампанию по рассылке бомб в Испании. У радикальной группировки, которую США признали террористической организацией, есть сторонники по всей Европе, отметили чиновники. Также следователи отмечают, что имперское движение связано с российскими спецслужбами, а полиция Испании уже отследила их связи с крайне правыми испанскими организациями.

Источники среди официальных лиц США рассказали изданию, что российские офицеры, руководившие этой кампанией, намеревались застать европейские правительства врасплох и, возможно, проверяли их на случай, если Москва решит обострить конфликт в Украине. Однако сейчас нет никаких признаков того, что Москва готова участвовать в широкомасштабных тайных атаках или диверсиях в Европе, которые могут спровоцировать ответную реакцию со стороны НАТО и более масштабный военный конфликт, отметили американские чиновники в беседе с NYT. При этом мнение президента России Владимира Путина в отношении террористических атак может измениться, если РФ продолжит терпеть серьезные неудачи в Украине, подчеркивают источники. По их словам, Путин предоставил военной разведке широкую свободу действий для проведения тайных операций в Европе, но степень участия Кремля в операции по отправке писем неясна.

Координатор Госдепартамента по борьбе с терроризмом при администрации экс-президента США Дональда Трампа Натан Сейлз заявил: «Это похоже на предупредительный выстрел… Это Россия посылает сигнал о том, что она готова использовать террористические атаки для нападения в тылу Запада».