Установлены личности пострадавших в результате взрыва неизвестного предмета в селе Алибейли Товузского района, сообщает АПА.

В результате взрыва неизвестного предмета при выпечке хлеба в доме получили ранения Тагиева Роза Аббас гызы (1964 г.р.) и ее невестка Тагиева Эсмира Хагани гызы (1992 г.р.).

Когда две женщины пекли хоеб в домашних условиях в печи, взорвался неизвестный предмет.

Пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями, их состояние оценивается как удовлетворительное.