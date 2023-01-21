Министр обороны Швеции Пол Йонсон ожидает продолжения диалога с Турцией по вопросам безопасности и обороны в условиях отмены Анкарой его визита в Турцию.

«Вчера я встретился со своим турецким коллегой Хулуси Акаром на военной базе США в Рамштайне, Германия, — написал он в субботу в Twitter. — Тогда мы решили отложить запланированную встречу в Анкаре на потом. Наши отношения с Турцией очень важны для Швеции, и мы с нетерпением ожидаем продолжения диалога по общим вопросам безопасности и обороны позднее».