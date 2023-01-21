Власти Швеции действуют как современные варвары, разрешая проведение акции с сожжением копии Корана около посольства Турции в Стокгольме.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

«Санкционирование этой акции, несмотря на все наши предупреждения, поощряет преступления на почве ненависти и исламофобию. Атака на сакральные ценности — это не свобода, а современное варварство», — написал он в Twitter.

Он добавил, что власти Турции решительно осуждают действия властей Швеции.