В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Евлахского района в течение января, задержаны 10 лиц подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств и совершении кражи, изъято около 2 килограммов наркотических средств.

Об это сообщила пресс-служба МВД.

Согласно информации, сотрудниками полиции задержаны жители района, ранее осужденные Бахруз Эйвазов и Руслан Исмаилов. При их обыске у Эйвазова было обнаружено более 1 килограмма наркотического вещества — марихуаны, из дома Исмаилова были обнаружены и изъяты большое количество героина и метамфетамина.

Кроме того, по результатам проведенных мероприятий были задержаны лица, совершившие кражи. При обыске у задержанных были обнаружены наркотические вещества. Следствием установлено, что жители района, ранее осужденные Максим Юсифов и Джабир Амиров причастны к многочисленным кражам — Юсифов к кражам денег из магазинов, а Амиров — автомобильных аккумуляторов. При их задержании в ходе обыска были обнаружены и изъяты, соответственно, метамфетамин и героин.

Кроме того, в ходе мероприятий, проведенных в январе, у еще 6 человек были обнаружены различные виды наркотических средств. Эти лица также были привлечены к уголовной ответственности. Всего же изъято около 2 килограммов наркотических средств.