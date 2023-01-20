Глава американской корпорации Google Сундар Пичаи заявил, что вынужден одномоментно уволить около 12 тыс. сотрудников. О своем решении он сообщил в электронном письме к работникам, текст которого опубликован в блоге компании.

«У меня есть плохие новости, которыми должен поделиться. Мы решили сократить наш персонал примерно на 12 тыс. человек. Мы уже отправили отдельное электронное письмо всем попавшим под сокращения сотрудникам в США. В других странах этот процесс займет больше времени из-за местных законов», — отметил он.

По словам Пичаи, в результате были уволены в том числе крайне талантливые специалисты корпорации. «Я глубоко сожалею об этом», — заверил он. Согласно информации агентства Bloomberg, были уволены более 6% от всего штата корпорации.

Пичаи добавил, что увольнения произошли вследствие изменений в экономике страны, которая до 2022 года показывала феноменальный рост. «Чтобы соответствовать этому росту и подпитывать его, мы наняли сотрудников для другой экономической реальности, чем та, с которой мы сталкиваемся сегодня», — констатировал бизнесмен.

Гендиректор Google уточнил, что сокращения проводились с целью максимально сохранить все действующие сервисы и инвестиции в искусственный интеллект. «Чтобы полностью захватить рынок ИИ, нам пришлось принять трудное решение для формирования нашего будущего», — заключил Пичаи.