20 января в 12.00 по бакинскому времени на всей территории Азербайджана минутой молчания была почтена память шехидов 20 Января. Было приостановлено движение транспорта, судов. Традиционно автомобили и суда дали длительные звуковые сигналы.

Отметим, в связи с 33-й годовщиной трагедии Кровавого Января во всех городах и районах республики чтят память шехидов, проходят церемонии почтения памяти в связи с событиями 20 Января.

20 января с раннего утра люди приходят в Аллею шехидов, чтят память героических сынов Родины, возлагают к их могилам цветы.