19 января в Давосе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Ильхам Алиев пригласил премьер-министра Хорватии посетить с визитом Азербайджан. Приглашение было с благодарностью принято.

В ходе беседы обсуждались вопросы сотрудничества в области разминирования. Было отмечено, что Хорватия, как страна, также пострадавшая от мин, имеет опыт в области разминирования.

Глава государства сказал, что в период тридцатилетней оккупации Армения заложила большое количество мин на территории Азербайджана, и с 10 ноября 2020 года – со дня окончания военных действий по настоящее время около 300 граждан Азербайджана погибли или пострадали в результате минных происшествий. Было отмечено, что в настоящее время по линии Агентства Азербайджана по разминированию проводятся широкомасштабные операции по разминированию. Подчеркивалось, что в этом направлении осуществляется сотрудничество с Хорватией, в том числе в связи с этим у хорватских компаний закупается различное оборудование. Была отмечена важность дальнейшего расширения сотрудничества в области разминирования.

В ходе беседы также обсуждались вопросы сотрудничества в энергетическом секторе. Было подчеркнуто стратегическое партнерство Азербайджана с Европейским Союзом в энергетической сфере. Отмечалось, что в настоящее время наша страна продолжает деятельность в области поставки дополнительных объемов газа на энергетический рынок Европы.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.