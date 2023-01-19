Первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев и другие должностные лица Министерства посетили несколько воинских частей на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов, и проверили боеготовность подразделений. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Начальник Генерального штаба заслушал доклады об оперативной обстановке и организации боевого дежурства, дал соответствующие поручения по своевременному и решительному пресечению возможных провокаций.

Генерал-полковник К.Велиев дал указания о повышении интенсивности учений и занятий, совершенствовании навыков управления подразделениями в целях поддержания высокого уровня боеспособности.