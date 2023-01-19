Иран, который принимает участие в агрессии против Украины, не признает вхождение в состав России Крыма и четырех аннексированных регионов, несмотря на отличные отношения с Москвой.

«Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы мы не признали отделение Крыма…, Луганской и Донецкой областей от Украины… Потому что мы настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике: когда мы говорим, что конфликт на Украине – это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который полагаемся», – сказал агентству TRT World глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.