Желание Европейского союза (ЕС) признать Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана террористической организацией является «выстрелом Европы себе в ногу».

Об этом в разговоре с представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил Глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиян, передает ISNA.

«Мы многократно говорили о том, что КСИР — официальный институт власти, который играл и играет жизненно важную роль в обеспечении… безопасности в Иране и регионе, в особенности в вопросе борьбы с терроризмом… Обвинения Европарламентом этого института, обеспечивающего безопасность, в причастности к терроризму, — своего рода выстрел Европы себе в ногу», — заявил министр.

Абдоллахиян отметил, что европейским странам стоит задуматься о последствиях своих решений и о решительном ответе Тегерана.