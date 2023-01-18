Потери мировой экономики от торговой фрагментации могут составить порядка $7 трлн, или около 7% мирового ВВП, если мировое сообщество не примет должных мер и допустит резкий упадок торговли. Об этом заявила во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Если мы плохо с этим справимся, если мы допустим резкий упадок торговли, то ущерб будет порядка 7% мирового ВВП. Только подумайте, что значит 7%: это потеря около $7 трлн, что эквивалентно [объему экономик] Германии и Японии вместе взятых», — сказала она.

По ее словам, при благоприятном сценарии, если будет иметь место лишь «некоторое снижение в торговле», ущерб «будет приемлемым — 0,2% мирового ВВП». При этом, если к торговой фрагментации добавится технологическая фрагментация, «ущерб будет в районе 8-12% от мирового ВВП», предупредила Георгиева.