В Иране 975 женщин-заключенных были освобождены или получили другие предусмотренные законом послабления.

Как сообщает Telegram-канал Azad İran, об этом заявил председатель судебной власти Ирана Гуламхоссейн Мохсени Эжеи.

По его словам, по случаю рождения дочери пророка Мухаммеда Фатимы 6 000 женщин, находившихся под арестом, был предоставлен отпуск по семейным обстоятельствам.

Он также отметил, что в 15 провинциях страны освобождены 502 заключенных, более 4 000 — наказание смягчено.

Глава судебной власти Ирана также подчеркнул, что за последний месяц было освобождено более 4 000 заключенных.