Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что нормализация отношений западных стран с Россией не наступит и после окончания конфликта в Украине. Такую оценку он высказал в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в воскресенье, сообщает ТАСС.

«Как раньше не будет. Даже если на Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются», — заявил он.

Генсек также отметил, что Западу «не следует недооценивать Россию», у которой в распоряжении находятся «огромные ресурсы».