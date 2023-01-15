Мэр Днепра Борис Филатов призвал СБУ и украинскую контрразведку «отреагировать» на заявления советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, который сказал, что на дом в Днепре упала сбитая украинскими войсками ракета.

«Я с первого дня войны говорил, что Арестович — самовлюбленный скот и помойный рот», заявил Филатов.

Командование Воздушных сил ВСУ также накануне опровергло заявление Арестовича о том, что российская ракета упала на многоэтажку в Днепре после того как была поражена силами ПВО.

Командование утверждает, что удар был нанесен ракетой запущенный из Курской области ракетой Х-22 и «в ВСУ нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет». Также в заявлении говорится, что при применении ракет такого типа отклонение от цели может составлять сотни метров.