Под Паневежисом (Литва) произошел взрыв на газопроводе, соединяющем Литву и Латвию. Об этом сообщила пресс-служба литовского оператора газотранспортной системы Amber Grid.

Признаков внешнего воздействия, которое могло бы привести к аварии, не обнаружено, отметил оператор.

«Мы незамедлительно приступили к расследованию обстоятельств происшествия», – заявил генеральный директор оператора газотранспортной системы Нямунас Бикнюс.

Как объяснила пресс-служба, газотранспортная система в этом районе состоит из двух параллельных трубопроводов и, по предварительным данным, взрыв произошел в одном из них. Другой трубопровод не был поврежден. Газопровод, по которому вспыхнул пожар, используется для подачи газа в северную часть Литвы и транспортировки газа в Латвию.

Как сообщил BNS, пострадавших и погибших нет.