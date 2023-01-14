Сборная Азербайджана по самбо скорее всего пропустит главный старт года – чемпионат мира.

Местом проведения мундиаля является Ереван. В соответствии с календарем Международной федерации, соревнование пройдет 10-12 ноября, уточняет «Азериспорт».