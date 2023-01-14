Помимо попыток США «выдавить» ЧВК Вагнера из Африки, «серьезная борьба» по этому вопросу продолжается и внутри России: компания сталкивается с противодействием и попытками урезать финансирование. Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин, комментарий опубликован его пресс-службой.

«Американцы никаким образом нас не могут подвинуть из Африки. Однако в России идет серьезная борьба за то, чтобы мы оттуда ушли. Многим не нравится то, что Россия может вести свою самостоятельную политику. И поэтому идет серьезное противодействие и в том числе попытки урезать финансирование, для того, чтобы я не мог содержать группы на территории африканского континента», — сказал он.