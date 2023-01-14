Премьер-министр самопровозглашенного Косова Альбин Курти пытается себя представить новым Владимиром Зеленским, а автономный сербский край — частью НАТО.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, передает ТАСС.

В субботу, 14 января, глава сербского государства осмотрел стройплощадку железной дороги Нови-Сад — Субботица, после чего прошла его пресс-конференция. Политик обратил внимание на заявление Курти о том, что «граница Сербии и Косова стала границей НАТО и России».

«Не знал, что Курти теперь уже и НАТО, но если он считает себя частью НАТО, то я скажу ему только, что у Сербии свои границы, и это ни российские, ни натовские границы», — заявил Вучич.

Он подчеркнул, что у Сербии имеются свои границы, установленные уставом ООН и резолюцией 1244.

«Это еще одна из отчаянных политических попыток, которыми он пытается представить себя в качестве большой жертвы и какого-то нового Зеленского, а меня — как маленького (Владимира) Путина и так далее», — продолжил сербский лидер.

Он также отметил, что не обращает на это внимания. Вучич добавил, что за последний год он «наслушался глупостей сколько угодно».