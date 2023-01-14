Тяжелые битвы за Бахмут и Соледар (Донецкая область), за Кременную (Луганская область), за другие города и села востока Украины продолжаются до сих пор.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

«Тяжелая битва за Донбасс продолжается», — говорится в заявлении.

Зеленский отметил, что продолжается битва за Бахмут, Соледар и Кременную, а также и за другие города и села востока Украины.

«Хотя враг и сосредоточил наибольшие свои силы именно на этом направлении, наши воины — Вооруженные силы Украины, все силы обороны и безопасности — защищают государство. Я благодарю каждого солдата, сержанта и офицера бригад и других армейских подразделений, которые храбро и стойко выполняют поставленные задачи!», — добавил Зеленский.

Глава государства поблагодарил бойцов подразделения «Кракен» за решительные действия по уничтожению врага в районе Соледара, а также воинов Интернационального легиона ГУР МО и подразделения «Шаман», мужественно обороняющих Бахмут.