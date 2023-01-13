Украина должна быть настолько сильной, чтобы Россия и не рассчитывала победить ее военным путем. Такое мнение в интервью главному редактору издания «ГОРДОН» Алесе Бацман высказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Арестович отметил, что о развале России мечтают миллионы украинцев и это поможет Украине избежать последующих войн. Он привел в качестве примера арабо-израильский конфликт, но в свою очередь Украина не готова к пяти-шести войнам, добавил Арестович.

«Для нас идеальное решение – чтобы не было не только четвертого, пятого, шестого раза, а не было даже и второго», – сказал он.

Чтобы избежать повторных конфликтов с РФ, Украина может давить на РФ экономическим, информационным и дипломатическим путем, но не военным, отметил советник главы ОП. Второй, по его мнению вариант, РФ «разваливается физически».

«То есть нет субъекта, который будет предъявлять претензии Украины очередные, которые можно выразить военным путем. Либо сочетание этих факторов. Можем ли мы планировать развал России?

Опять же, это не аналитическая категория. Мы можем только надеяться на них. Потому что это силы и факторы, против которых очень много кто в мире выступает. Выступают очень много. И это ответ, почему украинские Вооруженные силы и силы обороны не пойдут на территорию российскую: потому что смена ранга с людей, защищающих благородно себя и западный мир, на агрессора очень многими на Западе будет крайне дурно воспринята. Вот. Ну, в силу, там… Таков менталитет, такое мышление. Далеко не все готовы, там… Там даже к постпутинскому миру не все готовы, не говоря уже о построссийском. Вы понимаете? В этом проблема», – сказал он.