Министр обороны Алексей Резников в интервью BBC заявил, что весной Украине следует готовиться к новому наступлению россиян из районов, которые она уже оккупировала на юге и востоке.

В частности, он считает, что Россия может пытаться собрать «силы, боеприпасы и оружие» для наступления из районов, которые она уже оккупировала на юге и востоке. По его словам, Украине нужно время для перегруппировки и перевооружения, пока она ждет поставки западного оружия.

«Весна – лучший период для того, чтобы обновить движение для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы начать и, конечно, мы должны быть готовы начать», — заявил он.