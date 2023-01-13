Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что танки AMX-10 RC поставят Украине в течение двух месяцев.

Об этом он сообщил во время телефонного разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

О поставке танков президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский договорились 4 января.

Ранее глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что власти Германии пока не изучают вопрос поставок немецких танков Украине.

При этом она напомнила, что Берлин предоставит Украине 40 БМП Marder и обучит украинских военных на них работать.