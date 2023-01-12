Международное рейтинговое агентство Fitch Solutions улучшило прогноз по инвестициям в Азербайджан.

Fitch Solutions повысило прогноз роста инвестиций в Азербайджан с 0,9 процентного пункта в 2022 году (в среднем 0,8 процентного пункта в 2011-21 годах) до 1,3 процентного пункта в 2023 году, пишет АПА.

Fitch Solutions также считает, что на фоне жестких санкций Евросоюза в связи с войной в Украине Россия перенаправила свою торговлю из Европы на Восток, и ненефтяной и газовый сектор Азербайджана приобрел выгоду от этого.

Так, торговля между Азербайджаном и Россией к ноябрю 2022 года выросла на 23,0% (в годовом выражении). Другими словами, доля России в общей внешней торговле Азербайджана выросла с 8,0% в 2021 году до 12,0% в 2022 году. Fitch Solutions прогнозирует, что потоки капитала из России в Азербайджан будут сильными и в 2023 году, а инвестиции в ненефтяной и газовый сектор продолжат расти.