У Тегерана «не было потерь» в дронах в Украине, ответил посол Ирана в Риме Мохаммед Реза Сабури на соответствующие сообщения. Его слова приводит РИА Новости.

«В сотрудничестве между Ираном и Россией в области обороны нет ничего нового: перед войной на Украине мы поставили русским незначительное количество беспилотников, но это не имеет ничего общего с новостями, которые мы каждый день слышим в СМИ, где такое впечатление, что этих дронов каждый день сбивают десятками», — выступил он с «опровержением».

По его словам, «иранская сторона выступила против использованиях своих беспилотников» и, более того, Москва отрицает их использование.