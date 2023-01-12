Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян 17 января в Москве обсудят обстановку на Южном Кавказе.
Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян 17 января в Москве обсудят обстановку на Южном Кавказе.
Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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