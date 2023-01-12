Жена американского президента Джо Байдена Джилл перенесла операцию по удалению опухолей для лечения рака кожи, передает Associated Press со ссылкой на заявление лечащего врача президента Кевина О’Коннора.

Операцию провели 11 января в медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Там, по словам О’Коннора, первой леди провели операцию по методу Моса для удаления раковых тканей над правым глазом.

«Мы будем внимательно следить за этим участком [кожи] по мере того, как он будет заживать, но не ожидаем, что потребуются какие-либо дополнительные процедуры», — говорится в отчете врача.