В Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сегодня утром на остановке в поселке Бакиханова Сабунчинского района неизвестный мужчина пытался нанести ножевое ранение женщине. Находящийся поблизости старший сержант полиции Фазиль Мамедов сумел помешать злоумышленнику. Полицейский выхватил из рук нападавшего нож и обезвредил его. Холодное орудие изъято в качестве вещественного доказательства.

Личность мужчины была установлена, им оказался Шамиль Шукюров 1992 года рождения. Объектом преследования мужчины оказалась 47-летняя женщина.

Расследование по факту продолжается.