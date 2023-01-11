В Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
Сегодня утром на остановке в поселке Бакиханова Сабунчинского района неизвестный мужчина пытался нанести ножевое ранение женщине. Находящийся поблизости старший сержант полиции Фазиль Мамедов сумел помешать злоумышленнику. Полицейский выхватил из рук нападавшего нож и обезвредил его. Холодное орудие изъято в качестве вещественного доказательства.
Личность мужчины была установлена, им оказался Шамиль Шукюров 1992 года рождения. Объектом преследования мужчины оказалась 47-летняя женщина.
Расследование по факту продолжается.
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