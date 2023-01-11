Принц Гарри заявил, что принц Чарльз и принцесса Диана родили его для того, чтобы он был донором органов для принца Уильяма, который был рожден в качестве наследника престола. Как сообщил герцог Сассекский в своих мемуарах, ему дали понять, что в том случае, если с принцем Уильямом что-то случится, то у него возьмут кровь, часть печени, костный мозг или другой орган, с которым у брата возникнут проблемы.

«Я появился на свет на случай, если с Уилли что-то случится», — заявил он, утверждая, что его родители, бабушка и дедушка даже называли его брата наследником, а его «запасным».

Свою жизнь он описывает как «миссию по предоставлению источника отвлечения, развлечения и, в случае необходимости, запасного органа».

По словам Гарри, идея, что он живет в мире только на тот случай, если что-то случится с Уильямом, была ему «совершенно ясна» с раннего возраста и «регулярно подкреплялась» на протяжении всей его жизни.