«Фабельманы» Стивена Спилберга победили в номинации «Лучший драматический фильм» на 80-й церемонии вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус», прошедшей 10 января в Беверли-Хиллз. Сам Спилберг был удостоен награды как лучший режиссер.

В номинации «Лучший комедийный фильм» выиграла лента «Банши Инишерина» Режиссер картины Мартин Макдона был награжден «Золотым глобусом» за лучший сценарий.

Лучшими актерами в драматическом фильме были признаны Остин Батлер («Элвис») и Кейт Бланшетт («Тар»), а в комедийном фильме — Колин Фаррелл («Банши Инишерина») и Мишель Йео («Все везде и сразу»).

Лучшим анимационным фильмом стал «Пиноккио Гильермо дель Торо». Премию за «лучший драматический сериал» получил «Дом дракона», а лучшим мини-сериалом стал «Белый лотос».