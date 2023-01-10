Весь мир стал свидетелем того, что Турция и Азербайджан придерживаются принципов «Одна нация, два государства», «Два сына одной матери».

Отныне, если у кого-то есть какие-либо планы против Турции или Азербайджана, он дважды подумает, прежде чем сделать шаг.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе встречи с турецкими и азербайджанскими ветеранами.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: «Türkiye ve Azerbaycan’ın ‘Tek millet, iki devlet’, ‘Bir ananın iki oğlu’ olduğunu tüm dünya gördü. Bundan sonra herhangi bir şekilde Türkiye’ye, Azerbaycan’a karşı bir planı olan varsa adım atmadan önce iki defa düşünecek.»#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/Sca7uwdBO6

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 10, 2023