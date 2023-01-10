Не существует такой сферы, где не было бы проблем и недостатков, и система образования Азербайджана в этом смысле — не исключение. Мы бы даже сказали, что это одна из самых проблемных сфер.

Главное, чтобы эти проблемы решались оперативно, при первом же сигнале, и справедливо. Однако то, что произошло вчера в Имишлинском районном отделе образования, просто возмутительно. Здесь педагогу младших классов Лейле Наджафкулиевой впаяли выговор за правду.

Последние дни местные СМИ и соцсети обсуждают видеообращение, в котором Наджафкулиева сообщила об отсутствии в средней школе села Аранлы (Имишлинский район) туалета. Она призвала учеников не посещать школу до тех пор, пока вопрос туалета не будет решен. В знак протеста и поддержки учеников педагог заявила, что и сама она отказывается выходить на работу.

В любом здоровом обществе этот протест однозначно вызвал бы понимание, а со стороны соответствующей структуры – еще и благодарность за содействие в устранении существующих недостатков. Действительно, как можно работать в здании, где нет элементарных необходимых для жизнедеятельности человека условий?

В любом здоровом, но, как оказалось, не в нашем обществе.

Не вызывает никакого сомнения тот факт, что директриса печально известной школы прекрасно знала о том, что санузлы в здании не работают, однако не сочла необходимым принять по этому поводу меры, что в принципе и спровоцировало протест учителя.

Всем известно, что в холодное время люди часто ходят по малой нужде, поскольку частоту провоцируют холодные ноги – это естественная потребность человека. А куда по нужде ходят дети в аранлинской школе? Здесь вариантов может быть несколько, но одно точно – не в школьный туалет.

Интересно, что Лейла Наджафкулиева неоднократно поднимала данный вопрос перед директором школы, но всякий раз тщетно. В конце концов учительница заявила, что пока туалет не починят, и не будут соблюдены элементарно санитарно-гигиенические условия, она отказывается проводить уроки.

Но как поступило руководство? Директриса обвинила педагога, обратившего внимание общественности и Министерства образования к столь серьезной проблеме, в «желании прославиться». Бунтарку наказали выговором «за неявку без объяснения причин». То есть, директриса посчитала, что отсутствие в школе туалета не может служить серьезной причиной для неявки на работу.

В официальном протоколе Миль-Муганского управления образования, представленном Минобразования республики сайту Minval.az, говорится, что Лейла Наджафкулиева 7-8 декабря 2022 года не вышла на работу, не предоставив никакой информации руководству школы, нарушив тем самым должностные обязанности, указанные в трудовом договоре. В связи с этим ей был объявлен выговор в соответствии с пунктом «а» части 2 статьи 186 Кодекса о труде Азербайджана.

Однако в том же сообщении говорится, что «в течение 2022 года были обновлены или капитально отремонтированы санузлы 11 общеобразовательных учреждений в подчинении Миль-Муганского районного управления образования. Также в 13 школах были установлены мобильные санитарные узлы». Кроме того, обновлены или капитально отремонтированы санузлы пяти школ Имишлинского района, в двух школах установлены мобильные санузлы.

Что же касается ситуации в школе села Аранлы, то, согласно сообщению, в этом здании три санузла.

«Но из-за того, что школа находится в аварийном состоянии, только в этом году приступят к проектированию нового здания. В связи с этим школа в короткие сроки будет обеспечена мобильным санитарным узлом», — говорится в сообщении.

Это значит, что имеющиеся в школе три туалета не в рабочем состоянии, а следовательно, педагог сказала правду. То есть, если бы Наджафкулиева не выразила протест, директриса и не подумала бы позаботиться о детях – обеспечить их мобильным санузлом.

Но не смотря на официальное сообщение, не покидает беспокойство за учеников аранлинской школы, а еще больше волнует судьба Лейлы Наджафкулиевой, осмелившейся во всеуслышание сказать правду. А правду, как известно, у нас любят далеко не все. За нее даже наказывают.

Вот, и Наджафкулиевой впаяли выговор, и даже придумали повод: «неявка на работу без объяснения причин».

Но допустим, что педагог нарушила требования Кодекса о труде. А вот нарушения, допущенные директрисой – куда более серьезные. Она своим безразличием и халатным отношением нарушила конституционные права детей – право на качественное образование и право на здоровый образ жизни. Но почему-то никто в этой системе не заикнулся о наказании директрисы. На самом деле нужно было наказать директрису, а учительнице выразить благодарность.

Но как обычно гласит древняя офисная мудрость: «Инициатива наказуема».

Яна Мадатова