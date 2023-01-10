9 января президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одной из ключевых тем обсуждений была ситуация на фронте. Об этом говорится в вечернем обращении главы украинского государства.

По его словам, главное внимание на Ставке было уделено ситуации в Донецкой и Луганской областях, а именно тем направлениям, которые сейчас наиболее горячие.

«Бахмут и Соледар, Кременная и Сватово, общие перспективы на Донбассе на ближайшие недели. Битва за Донбасс продолжается. И хотя оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, все равно результатом этой тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего нашего Донбасса», — добавил Зеленский.