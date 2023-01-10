Мужчина, отправившийся на охоту в Билясуваре, погиб в результате выстрела из ружья по неосторожности. Данная информация приводится в сообщении прокуратуры Билясуварского района.

Отмечается, что 9 января в прокуратуру района поступила информация о смерти жителя Билясуварского района Закира Тагиева 1967 года рождения.

Следствие пришло к выводу, что Закир Тагиев 9 января около 16 часов вместе с тремя товарищами отправился на охоту и погиб в результате неосторожного обращения с ружьем одного из находившихся рядом с ним лиц.

Возбуждено уголовное дело.