Задержан браконьер, который охотился на территории Гызылагаджского национального парка с использованием электрического тока.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, нарушитель был выявлен в ходе очередного мероприятия, организованного сотрудниками Лянкяранского отдела Управления полиции на водном транспорте совместно с сотрудниками нацпарка в целях выявления лиц, занимающихся незаконной охотой и рыболовством.

Было установлено, что это житель Лянкяранского района Р. Мустафаев. Он незаконно ловил рыбу с использованием электрооборудования.

У задержанного были обнаружены и изъяты лодка, электрооборудование и другие инструменты охоты, а также незаконно выловленная рыба. Установлено, что Р.Мустафаев нанес материальный ущерб природе на сумму 1089 манатов.

По факту начаты проверки.