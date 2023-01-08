В Наримановском районе Баку прогремел взрыв с последующим пожаром, сообщает АПА.

Инцидент произошел на улице Алияра Алиева.

На газовой трубе возле ресторана Sərin вспыхнул пожар, которому последовал взрыв.

Для тушения пожара на место происшествия привлечены 4 бригады Государственной противопожарной службы МЧС.

Крыша ресторана была разобрана в целях предотвращения распространения пожара.

На территорию также были привлечены сотрудники производственного объединения «Азеригаз».

Пожар удалось потушить.

В целях безопасности движение на улице было перекрыто полицией.