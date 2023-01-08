В Наримановском районе Баку прогремел взрыв с последующим пожаром, сообщает АПА.
Инцидент произошел на улице Алияра Алиева.
На газовой трубе возле ресторана Sərin вспыхнул пожар, которому последовал взрыв.
Для тушения пожара на место происшествия привлечены 4 бригады Государственной противопожарной службы МЧС.
Крыша ресторана была разобрана в целях предотвращения распространения пожара.
На территорию также были привлечены сотрудники производственного объединения «Азеригаз».
Пожар удалось потушить.
В целях безопасности движение на улице было перекрыто полицией.
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