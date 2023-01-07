Сегодня, 7 января, украинские военные нанесли удачный удар по россиянам и их складам боеприпасов. При этом россияне продолжили обстрелы во время «рождественского перемирия». Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

По данным украинского военного командования, в течение суток украинская авиация нанесла удары по 21 району сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. При этом украинские ракетчики и артиллеристы поразили 4 района сосредоточения живой силы и 2 склада боеприпасов врага.

В то же время россияне продолжили сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях. Враг также пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском — продолжает вести активную оборону на ранее занятых рубежах.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Слобожанском направлении россиянами были обстреляны районы населенных пунктов Стрелеча, Старица, Волчанск и Огурцово Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях удары россиян зафиксированы около 13 населенных пунктов. В частности, это — Ивановка, Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Берестово и Вишневое Харьковской области и Площанка, Невское, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении противник обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них — Верхнекаменное, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Белая Гора, Майорск и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении вражеского огневого воздействия подверглись Бердичи, Авдеевка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка и Никольское Донецкой области.

На Запорожском направлении под огнем РФ находились районы 16 населенных пунктов. Среди них — Времовка Донецкой области и Ольговское, Полтавка, Малиновка, Дорожнянка, Железнодорожное, Луговское, Щербаки и Степное Запорожской области.

В Херсонском направлении от минометных и артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура в районах 17 населенных пунктов. В частности, это — Республиканец, Новоберислав, Бургунка, Херсон, Ивановка, Понятовка, Ингулец, Инженерное, Никольское и Приднепровское.