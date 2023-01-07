Доказанные запасы природного газа на месторождении «Сакарья» в турецком секторе Чёрного моря достигают 710 млрд кубометров, чего достаточно для покрытия 33-летнего спроса населения Турции. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

По его словам, поставлена цель – в течение четырех лет достичь выйти на максимальный уровень добычи газа в Чёрном море, что позволит сократить импорт голубого топлива на 30 процентов, передает «Анадолу».

«На сухопутном участке работ в рамках проекта задействовано около 6500 человек, а на морском — еще 2500 специалистов. В период реализации проекта 18 иностранных инженеров получили турецкое гражданство», — отметил Донмез.

Касаясь темы отсрочки выплаты задолженности турецкого BOTAŞ российской стороне, глава Минэнерго Турции сказал, что переговоры по этому вопросу продолжаются. «На данный момент какого-либо переноса выплат нет. Мы ведем с Россией переговоры по многим направлениям. Остановимся на максимально выгодном для турецкой стороны варианте. Непосредственно госкомпания BOTAŞ проводит переговоры в «Газпромом»», — отметил министр.