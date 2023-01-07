Сотрудники Управления полиции Хатаинского района Баку задержали предполагаемых членов группировки, которые, злоупотребив положением и доверием граждан, совершили мошенничество на крупную сумму.

По данным пресс-службы МВД АР, Огтай Зарбалиев, занимавший должность директора агентства по недвижимости Zamin, вступил в сговор с менеджерами по продажам этой структуры Рамином Нагдалиевым, Орханом Алиевым и Натигом Шахмурадовым и вместе с ними совершил мошенничество в отношении 78 человек.

Огтай Зарбалиев и другие члены группировки присвоили 1.490.200 манатов. По фактам возбуждено уголовное дело, Огтай Зарбалиев и другие задержаны. В их отношении решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.