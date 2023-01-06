Итальянская федерация футбола (FIGC) объявила минуту молчания перед всеми матчами 17‑го тура Серии А в память о бывшем игроке и тренере сборной Италии Джанлуке Виалли.

«Я глубоко опечален. До последнего момента надеялся, что Джанлука сможет сотворить ещё одно чудо, однако меня утешает уверенность в том, что то, что он сделал для итальянского футбола и сборной Италии, никогда не будет забыто. Виалли был прекрасным человеком, и он оставляет пустоту, которую невозможно заполнить, в национальной команде и у всех, кто оценил его необыкновенные человеческие качества», — приводит слова президента FIGC Габриэла Гравины официальный сайт федерации.

Виалли скончался 6 января от рака в возрасте 58 лет.

Матчи 17‑го тура Серии А пройдут с 7 по 9 января.