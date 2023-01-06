В Азербайджане в этом году в рамках мероприятий по восстановлению лесов планируется высадить 3 млн деревьев и взрастить 4-5 млн саженцев.

Об этом сказал глава Службы развития лесного хозяйства при министерстве экологии и природных ресурсов Халигверди Гусейнов на пресс-конференции по итогам 2022 года.

Он отметил, что в настоящее время в подчинении региональных управлений министерства находятся 7 лесных региональных питомников для выращивания саженцев: «Есть конкретные планы на этот год высадки деревьев территории площадью в 1 200 гектаров», информирует Гусейнова Report.

Гусейнов напомнил, что в прошлом году на 14 га земли было посеяно более 5 тонн семян 21 вида.