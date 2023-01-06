Завершена прокладка газопровода в освобожденное от оккупации село Талыш. Данная информация приводится в сообщении «Азеригаза».

Отмечается, что в соответствии с Планом мероприятий «I Государственной программы по большому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджана», утвержденным распоряжением президента Азербайджана от 16 ноября 2022 года, в целях газоснабжения в населенных пунктах предусмотрено строительство распределительной газовой сети.

Первой работой в этом направлении стала газификация села Талыш Тертерского района. С 15 декабря начались работы по прокладке подземного газопровода с полиэтиленовыми трубами в село Талыш. Учитывая временные ограничения, работы продолжались и в ночное время суток в двухсменном режиме с привлечением большого количества различной техники и рабочей силы.

В ходе прокладки подземного газопровода, до начала земляных работ, со стороны ANAMA было обнаружено и обезврежено множество мин по маршруту газопровода. В короткие сроки были завершены строительно-монтажные работы и газопровод подключен к источнику газоснабжения. Отметим, что протяженность недавно проложенного газопровода составляет 11,1 километра.

