В Билясуварском районе при проведении земляных работ трактор повредил линию газопровода.
В результате 7 тыс. абонентов остались без газа, сообщает «Репорт».
Отмечается, что завтра ожидается возобновление подачи газа.
В Билясуварском районе при проведении земляных работ трактор повредил линию газопровода.
В результате 7 тыс. абонентов остались без газа, сообщает «Репорт».
Отмечается, что завтра ожидается возобновление подачи газа.
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