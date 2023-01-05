Совет прессы Азербайджана осудил предвзятую позицию французского сатирического журнала “Шарли Эбдо” (Charlie Hebdo).

Об этом говорится в заявлении Совета прессы.

Отмечается, что в статье под названием ”Пантюркизм снова хочет укрепиться на армянских трупах“, опубликованной в первом номере журнала ”Шарли Эбдо» за 2023 год, ярко проявляется стремление усилить напряженность в регионе Южного Кавказа, сформировать негативное международное общественное мнение в отношении Азербайджана и Турции.

Очевидно, говорится в заявлении, что журнал ”Шарли Эбдо» выражает позиции проармянских кругов Франции.

Совет прессы Азербайджана решительно осуждает предвзятую позицию сатирического журнала и призывает французские власти, общество, а также прогрессивную общественность Европы не оставаться равнодушными к недопустимой как с моральной, так и с юридической точки зрения деятельности журнала, рассмотреть возможность реализации мер против подобных тенденций в порядке, установленном местными законами и нормами международного права.