ООН свяжется с руководством Турции после запланированных на среду телефонных переговоров турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, власти Турции за время конфликта на Украине «охотно делились информацией» относительно подобных телефонных разговоров.

«Я уверен, что по их завершении мы свяжемся с турецкими властями», — указал С. Дюжаррик.