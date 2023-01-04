В украинской военной разведке уверены, что российский диктатор Владимир Путин болен раком. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью каналу ABC News выразил надежду на скорую смерть кремлевского диктатора, причем до окончания войны, сообщает УНИАН.

«Конечно. Он болен долго, очень долго», — заявил Буданов на вопрос журналистки, болен ли Путин.

А говоря о болезни Путина, разведчик сказал, что это рак: «Мы просто знаем это — от людей, источников», приближенных к президенту РФ».

На уточняющий вопрос журналистки, когда, по его мнению, умрет российский диктатор, он заявил: «Я думаю, очень скоро. Я надеюсь». Буданов уверен, что война должна закончиться до смерти Путина.