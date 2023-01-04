Житель Нафталана совершил суицид.

Фируз Годжаев (1959 г.р.) покончил с собой, застрелившись в своем доме. Он скончался на месте происшествия.

Как сообщил старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Эшгин Гасымов, в Нафталанский городской отдел полиции поступила информация о том, что житель города Ф.Годжаев скончался в результате выстрела из огнестрельного оружия. Сотрудники полиции и прокуратуры незамедлительно прибыли на место происшествия и провели соответствующее расследование.

По предварительной информации, Ф.Годжаев застрелился из охотничьего ружья, сообщает АПА.

По факту в прокуратуре города Нафталан расследование продолжается.

Отметим, что Ф.Годжаев был владельцем одного из санаториев в городе Нафталан.