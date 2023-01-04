Днем 3 января в полицию поступила информация о краже 50 тысяч манатов и золота на сумму 30 тысяч манатов из одной из квартир, расположенных по улице Н.Гаджиева Наримановского района.

По информации МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по «горячим следам», установлено, что кражу совершил сын владельца квартиры, 2002 года рождения.

Во время кражи он применял приемы, которые видел в фильмах, чтобы создать видимость, якобы кражу совершили профессиональные воры.

В ходе допроса он признался в совершении кражи, а также передал следствию часть украденного.