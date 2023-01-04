Турецкий сверхзвуковой беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma по нескольким показателям будет превосходить американский истребитель пятого поколения F-35. В перспективе он может быть использован в воздушном бою против классических боевых самолетов, сообщил глава компании-разработчика Baykar Сельчук Байрактар.

В декабре прошлого года он объявил о завершении стендовых испытаний беспилотника, который тогда же совершил первый полет.

«Мы планируем производить сверхзвуковой вариант беспилотного истребителя. Kızılelma совершит революцию в авиации, он сможет применяться в воздушном бою против классических боевых самолетов. Возможно, после первого полета беспилотника его было бы неправильно сравнивать с самолетами, которые используются во многих странах, но когда он будет полностью готов, то превзойдет тот же F-35 по нескольким показателям», — сказал Байрактар во вторник вечером в эфире телеканала Tvnet.

По его словам, беспилотник Kızılelma, как и F-35, является истребителем пятого поколения, но управляется дистанционно. «В перспективе он станет вызовом для классической авиации пятого поколения», — отметил глава компании.